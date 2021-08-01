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1 Ağustos dolar kuru: Bugün (1 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

01.08.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ağustos dolar ve Euro fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar sonrasında gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskı hafifledi. Bununla beraber TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları da dolar/TL kurundaki düşüşü destekledi. Dolar kuru dün kapanışta 8,44 seviyesinde bulunurken, bugün güne kapanış seviyesinin biraz altında başladı. İşte 1 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

1 Ağustos Pazar günü, yeni ayın ilk gününde hafta sonu olması sebebiyle piyasalar kapalı. Piyasaların kapalı olduğu tarihte ise dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Amerikan doları, geçtiğimiz günlerde 6 hafta sonra en düşük seviyesi olan 8,43’e kadar geriledi. Gün içerisinde ise 8,39 – 8,44 arasında hareket eden dolar kurunun yanında Euro ise 10,07’den işlem görüyor. İşte 1 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu sunumunda sıkı para politikasına devam edileceğini ve faizin enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Bunun yanında yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e güncellediklerini duyurdu.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,19 azalışla 8,4396 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4465 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 10,0747 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0360 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,47 azalışla 11,7707 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7608 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini TCMB
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