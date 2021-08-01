1 Ağustos dolar kuru: Bugün (1 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar oldu?

1 Ağustos Pazar günü, yeni ayın ilk gününde hafta sonu olması sebebiyle piyasalar kapalı. Piyasaların kapalı olduğu tarihte ise dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. Amerikan doları, geçtiğimiz günlerde 6 hafta sonra en düşük seviyesi olan 8,43’e kadar geriledi. Gün içerisinde ise 8,39 – 8,44 arasında hareket eden dolar kurunun yanında Euro ise 10,07’den işlem görüyor. İşte 1 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu sunumunda sıkı para politikasına devam edileceğini ve faizin enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Bunun yanında yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e güncellediklerini duyurdu.

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.