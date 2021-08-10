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10 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

10.08.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ağustos Salı haftanın ikinci gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL önceki hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Son olarak yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. "Dolar ne kadar oldu?", "Euro kaç TL?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Peki 10 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yeşili gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 10 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

10 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Ağustos Salı günü, haftanın ikinci günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,6328 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6319 TL alış ve 8,6339 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %0.29 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %0.03.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%0,28'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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