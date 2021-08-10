10 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Önceki hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yeşili gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 10 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?