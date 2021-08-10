10 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 10 Ağustos Salı haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları önceki hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 10 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...
10 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
22 ayar bilezik fiyatları 10 Ağustos Salı piyasaların açıldığı haftanın ikinci gününde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 477,49 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Ağustos itibariyle 437,56 TL alış ve 468,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 356,63 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 352,03 TL alış ve 352,12 TL satış fiyatına sahip.
14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 325,50 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 265,75 TL alış ve 319,27 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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