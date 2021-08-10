10 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 10 Ağustos Salı haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları önceki hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 10 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...