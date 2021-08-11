11 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 11 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermişti. Peki 11 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...