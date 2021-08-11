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  4. 11 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11.08.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel günlerde sevdiklerine hediye vermek isteyen veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Önceki hafta ve bu hafta boyu hareketliliğin devam ettiği 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 11 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

Bugün 11 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermişti. Peki 11 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

11 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 ayar bilezik fiyatları 11 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü gününde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 441,73 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 11 Ağustos itibariyle 436,93 TL alış ve 440,43 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 348,62 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 349,36 TL alış ve 349,43 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 315,82 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 263,47 TL alış ve 316,62 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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