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  4. 12 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12.08.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı altın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek isteyen vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Altın bilezik fiyatlarında önceki hafta ve bu hafta boyu hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 12 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

Haftanın dördüncü günü olan 12 Ağustos Perşembe gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 12 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

12 AĞUSTOS 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

12 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi göstererek yükselişe geçti.
Bİr önceki kapanışını 440,31 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 12 Ağustos itibariyle 443,20 TL alış ve 445,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 354,59 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 354,55 TL alış ve 354,61 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son kapanışını 315,82 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 267,99 TL alış ve 321,86 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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