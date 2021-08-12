12 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Ağustos 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Haftanın dördüncü günü olan 12 Ağustos Perşembe gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 12 Ağustos'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...