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21 Temmuz Çarşamba dolar ve euro ne kadar? İşte dolar kuru!

21.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru Kurban Bayramı'nın ikinci gününde araştırılıyor. 8,80 seviyesinden satıcı bulan dolar yaklaşık yüzde 2,53 değer kaybetti. Merkez Bankası politika faizini sabit tutma kararı aldı. Euro ise zirvesini 1 Haziran'da yapmış ve 10.76 seviyelerine kadar yükselmişti. 10,76'dan satıcı bulan euro yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Dolar ve euro kurunun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından günbegün araştırılıyor. Dolar kurunda ani hareketler devam ediyor. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Euro ise 10,76 seviyesine kadar yükselip yeni zirveye ulaşmasının ardından geri çekildi.

Politika faizi sabit tutuldu. Bunun ardından faizin yüzde 19'da kalacağı belli oldu. Banka, yılın kalanında cari fazla vereceğini açıkladı ve bu açıklama da döviz piyasasında, yaz aylarında, ani hareketlerin olması beklentisini azalttı.

21 Temmuz dolar kuru

8,80 seviyelerine kadar ulaşıp TL karşısında rekor kıran dolar yaklaşık yüzde 2,78 geri çekildi.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde dolar 8,58 seviyesinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro, TL bazında 10,76'ya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Zirveden satıcı bulan euro yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.
Euro 10,09 seviyesinden işlem görüyor.
Sterlin ise en yüksek 12,42 seviyesini test etmiş ve o seviyeden satıcı bularak yüzde 6 geri çekildi. Sterlin, TL karşısındA 11,67'den satılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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