21 Temmuz Çarşamba dolar ve euro ne kadar? İşte dolar kuru!

Dolar ve euro kurunun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından günbegün araştırılıyor. Dolar kurunda ani hareketler devam ediyor. Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Euro ise 10,76 seviyesine kadar yükselip yeni zirveye ulaşmasının ardından geri çekildi.

Politika faizi sabit tutuldu. Bunun ardından faizin yüzde 19'da kalacağı belli oldu. Banka, yılın kalanında cari fazla vereceğini açıkladı ve bu açıklama da döviz piyasasında, yaz aylarında, ani hareketlerin olması beklentisini azalttı.