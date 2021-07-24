24 Temmuz 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Temmuz Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın altıncı gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 24 Temmuz dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?