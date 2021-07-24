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24 Temmuz 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Temmuz Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

24.07.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Temmuz Cumartesi piyasaların kapalı olduğu gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Son olarak kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. "Dolar ne kadar oldu?", "Euro kaç TL?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 24 Temmuz 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 24 Temmuz Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Haftanın altıncı gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 24 Temmuz dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

24 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu?

24 Temmuz Cumartesi günü, piyasaların kapalı olduğu günde dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,5484 TL'den yapan dolar, şu anda 8,5476 TL alış ve 8,5492 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %0.36 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %-0.0156.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
0,06 %'lık bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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