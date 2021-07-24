24 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 24 Temmuz Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 24 Temmuz'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...