24 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Bugün 24 Temmuz Cumartesi piyasaların kapalı olduğu günde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları hafta boyu anlık değişim göstermişti. Peki 24 Temmuz'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...
24 Temmuz 22 ayar bilezik ne kadar oldu?
22 ayar bilezik fiyatları 24 Temmuz Cumartesi günü piyasaların kapalı olduğu bugünde aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 480,30 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 24 Temmuz itibariyle 447,45 TL alış ve 478,75 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 363,20 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 361,51 TL alış ve 361,55 TL satış fiyatına sahip.
14 ayar altın fiyatları ne kadar?
Önceki kapanışını 327,44 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 271,87 TL alış ve 326,37 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum