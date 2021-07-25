25 Temmuz dolar kurunda son durum: Bugün (25 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

Kurban Bayramı sebebiyle, 19 Temmuz arife ve 20 Temmuz bayram başlangıcından beri kapalı olan Türkiye piyasalarında dolar ve Euro fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasaların açık olması fiyatlar üzerinde etkili olurken, Euro’daki düşüş dikkat çekti. Euro 10 seviyelerine kadar gerilerken, Dolar ise 8,50 civarında seyrediyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,08 değer kazancıyla şu dakikalarda 92,9 seviyesinde bulunuyor.