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25 Temmuz dolar kurunda son durum: Bugün (25 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

25.07.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatili sebebiyle bir süredir kapalı. Ancak uluslararası piyasaların halen açık olmasıyla beraber, dolar ve Euro fiyatları da hareketleniyor. Birçok yatırımcı 25 Temmuz Pazar günündeki dolar ve Euro fiyatlarını merak ediyor. Dolar kuru 25 dün kapanışta 8,55 seviyelerinde bulunuyorken, Euro ise günü 10,07 ile kapattı. Peki, 25 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Kurban Bayramı sebebiyle, 19 Temmuz arife ve 20 Temmuz bayram başlangıcından beri kapalı olan Türkiye piyasalarında dolar ve Euro fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasaların açık olması fiyatlar üzerinde etkili olurken, Euro’daki düşüş dikkat çekti. Euro 10 seviyelerine kadar gerilerken, Dolar ise 8,50 civarında seyrediyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,08 değer kazancıyla şu dakikalarda 92,9 seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,17 azalışla 8,5492 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5520 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 10,0853 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0759 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,02 artışla 11,7943 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7743 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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