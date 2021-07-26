26 Temmuz dolar kuru: Bugün (26 Temmuz) Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kuru, Kurban Bayramı tatilinden sonra en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı’nda Türkiye piyasaları kapalıydı, ancak yurtdışı piyasalarının açık olması dolar ve Euro fiyatları üzerinde etkili oldu. Dolar kuru bu sabah güne dünkü kapanış seviyesiyle başlarken, Euro ise güne son kapanışına göre hafif bir yükselişle başladı.