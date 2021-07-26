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26 Temmuz dolar kuru: Bugün (26 Temmuz) Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar oldu?

26.07.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinin ardından açılan piyasalarla beraber, Dolar ve Euro fiyatları oldukça merak ediliyor. Dolar kuru geçtiğimiz günü 8,55 seviyesinde kapatmasının ardından, 26 Temmuz Pazartesi gününe kapanış seviyesine yakın bir noktada başladı. Euro kuru ise dün günü 10,07 ile kapatmasının ardından bugün güne 10,09 ile başladı. Peki 26 Temmuz Dolar ve Euro kuru ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kuru, Kurban Bayramı tatilinden sonra en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı’nda Türkiye piyasaları kapalıydı, ancak yurtdışı piyasalarının açık olması dolar ve Euro fiyatları üzerinde etkili oldu. Dolar kuru bu sabah güne dünkü kapanış seviyesiyle başlarken, Euro ise güne son kapanışına göre hafif bir yükselişle başladı.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5542 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,12 artışla 8,5589 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5520 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,0921 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,22 artışla 10,0893 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0759 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,7977 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 11,7815 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7743 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Amerikan Doları İngiliz sterlini
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