26 Temmuz dolar kuru: Bugün (26 Temmuz) Dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Dolar ve Euro kuru, Kurban Bayramı tatilinden sonra en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı’nda Türkiye piyasaları kapalıydı, ancak yurtdışı piyasalarının açık olması dolar ve Euro fiyatları üzerinde etkili oldu. Dolar kuru bu sabah güne dünkü kapanış seviyesiyle başlarken, Euro ise güne son kapanışına göre hafif bir yükselişle başladı.
Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ne kadar?
Güne 8,5542 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,12 artışla 8,5589 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5520 seviyesinde kapattı.
Euro ne kadar?
Güne 10,0921 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,22 artışla 10,0893 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0759 seviyesinde kapattı.
Sterlin ne kadar?
Güne 11,7977 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 11,7815 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7743 seviyesinde kapattı.
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