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27 Temmuz Dolar kuru: Bugün (27 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

27.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Temmuz Dolar ve Euro fiyatları, yeni haftanın üçüncü gününde de merak ediliyor. Kurban Bayramı sebebiyle bir süredir kapalı olan Türkiye piyasalarında, haftanın ikinci gününde hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru dün günü 8,55 seviyesinde kapatmasının ardından, bu sabah güne kapanış seviyesine yakın bir şekilde başladı. Euro kuru ise 10,10 – 10,20 arasındaki seviyesini koruyor. Peki Dolar ve Euro kurunda son durum ne?

27 Temmuz Salı günü Dolar ve Euro fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dolar kuru 8,55 – 8,60 arasındaki seviyesini korurken, 27 Temmuz Salı gününe ise 8,55 ile başladı. Euro ise dün kapanışta 10,10 seviyesinde bulunurken, bu sabah güne kapanış seviyesinin hafif üzerinde başladı. Dolar ve Euro kurunda hafif bir yükseliş gözlemleniyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte Dolar ve Euro kurunda son durum…

Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan uzmanlar, yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda, Temmuz ayının son haftasına girilirken birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları, olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tutuyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,5530 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,17 artışla 8,5670 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5506 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,1135 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,11 artışla 10,1167 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,1059 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,8484 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 11,8563 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,8356 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed Euro Amerikan Doları
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