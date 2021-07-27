27 Temmuz Dolar kuru: Bugün (27 Temmuz) Dolar ve Euro ne kadar?

27 Temmuz Salı günü Dolar ve Euro fiyatları birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dolar kuru 8,55 – 8,60 arasındaki seviyesini korurken, 27 Temmuz Salı gününe ise 8,55 ile başladı. Euro ise dün kapanışta 10,10 seviyesinde bulunurken, bu sabah güne kapanış seviyesinin hafif üzerinde başladı. Dolar ve Euro kurunda hafif bir yükseliş gözlemleniyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte Dolar ve Euro kurunda son durum…

Bu hafta yatırımcıların yoğun veri gündemi ve ikinci çeyrek şirket bilançolarının yanı sıra ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına odaklandığını, yapılacak her türlü yönlendirmenin döviz piyasalarının gidişatında etkili olacağını vurgulayan uzmanlar, yurt içinde ise Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun beklendiğini ifade etti.

Küresel piyasalarda, Temmuz ayının son haftasına girilirken birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları, olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tutuyor.