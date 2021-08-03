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3 Ağustos Dolar kuru: Bugün (3 Ağustos) Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

03.08.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde de merak ediliyor. FED toplantısının ardından düşüş eğilimine geçen Dolar kuru, yeni haftada da düşüşünü sürdürüyor. Dün gün içerisinde 8,33’e kadar gerileyen Dolar kuru, günü 8,34 ile bitirdi. Dolar kuru 3 Ağustos tarihinde güne kapanış seviyesinde başlarken, Euro ise 10 liranın altına geriledi. İşte 3 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

3 Ağustos tarihinde dolar ve Euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi göstermeye başlayan Dolar ve Euro fiyatları, yeni haftada da bu trendini sürdürüyor. Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini göre Dolar ve Euro fiyatları, dikkat çekiyor. Dolar kurunda yaşanan bu düşüşün azalan ABD tahvil faizi ve zayıflayan doların da etkili olduğu söyleniyor. Peki 3 Ağustos dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Dolar endeksi Cuma günü 4 günlük düşüşüne ara vererek yüzde 0,2 artışla 92,1'den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,03 artışla 92'nin hemen üzerinde hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 değer kazancıyla 1,1878'den işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksi için 91,7'nin destek, 92,2'nin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,3487 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 8,3517 liradan işlem görüyor. Dün Doları, günü 8,3467 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 9,9351 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,19 artışla 9,9423 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 9,9224 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,6318 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,28 artışla 11,6303 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,6006 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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