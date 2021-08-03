3 Ağustos Dolar kuru: Bugün (3 Ağustos) Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

3 Ağustos tarihinde dolar ve Euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi göstermeye başlayan Dolar ve Euro fiyatları, yeni haftada da bu trendini sürdürüyor. Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini göre Dolar ve Euro fiyatları, dikkat çekiyor. Dolar kurunda yaşanan bu düşüşün azalan ABD tahvil faizi ve zayıflayan doların da etkili olduğu söyleniyor. Peki 3 Ağustos dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Dolar endeksi Cuma günü 4 günlük düşüşüne ara vererek yüzde 0,2 artışla 92,1'den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,03 artışla 92'nin hemen üzerinde hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,06 değer kazancıyla 1,1878'den işlem görüyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar endeksi için 91,7'nin destek, 92,2'nin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.