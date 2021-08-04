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  4. 4 Ağustos Dolar Kuru: Bugün (4 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

4 Ağustos Dolar Kuru: Bugün (4 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

04.08.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos Dolar kuru bugün de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalardaki karışık seyir ve Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber Dolar kuru dün 8,30’un altına kadar geriledi. Ancak Dolar kuru daha sonra tekrar 8,40 seviyesine yükselirken, Euro da 10 TL’nin üzerine çıktı. İşte 4 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

4 Ağustos dolar ve Euro fiyatları pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından, gün içinde dolar kuru 8,29 – 8,44 arasında seyretti. Gün içinde düşen Dolar ve Euro fiyatları, piyasanın kapandığı akşam saatlerinde artış gösterdi. Peki, 4 Ağustos Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve Euro fiyatları…

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi. İmalat sanayi PMI, Avrupa genelinde yükseliş eğilimini sürdürürken, ABD'de ise ISM imalat sanayi PMI 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklese de ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya alması pozitif etkiyi sınırladı.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,4071 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 8,4032 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4009 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 9,9969 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 9,9944 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 9,9816 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,7283 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 11,7252 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,6997 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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