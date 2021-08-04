4 Ağustos Dolar Kuru: Bugün (4 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

4 Ağustos dolar ve Euro fiyatları pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından, gün içinde dolar kuru 8,29 – 8,44 arasında seyretti. Gün içinde düşen Dolar ve Euro fiyatları, piyasanın kapandığı akşam saatlerinde artış gösterdi. Peki, 4 Ağustos Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte güncel dolar ve Euro fiyatları…

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edildi. İmalat sanayi PMI, Avrupa genelinde yükseliş eğilimini sürdürürken, ABD'de ise ISM imalat sanayi PMI 60,6'dan 59,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan ABD Senatosunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının 2 bin 700 sayfalık metninin tamamlanması piyasaları desteklese de ABD Hazine Bakanlığı, borç limitinin geçerlilik süresinin dolmasıyla ülkenin temerrüde düşmemesi için olağanüstü tedbirleri devreye sokarak bazı borçlanma faaliyetlerini askıya alması pozitif etkiyi sınırladı.