5 Ağustos Dolar kuru: Bugün (5 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

5 Ağustos Dolar ve Euro kuru güne yükselişle başladı. Birkaç gündür yaşadığı düşüşle beraber dolar kuru 8,30, Euro ise 10 liranın altına kadar düştü. Ancak bu sabah itibariyle dolar ve Euro fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışa 92,30 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybıyla 1,1836’dan işlem görüyor. İşte 5 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

Uzmanlar, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.