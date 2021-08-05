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5 Ağustos Dolar kuru: Bugün (5 Ağustos) Dolar ve Euro ne kadar?

05.08.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ağustos dolar kuru birçok kişi tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalar, Cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde 8,30 doların altına kadar gerileyen Amerikan Doları, artan alımlarla yukarı yükseldi. Dün günü 8,47 ile tamamlayan Dolar kuru, bugün güne kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı. Peki 5 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

5 Ağustos Dolar ve Euro kuru güne yükselişle başladı. Birkaç gündür yaşadığı düşüşle beraber dolar kuru 8,30, Euro ise 10 liranın altına kadar düştü. Ancak bu sabah itibariyle dolar ve Euro fiyatlarında yükseliş yaşandı. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışa 92,30 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybıyla 1,1836’dan işlem görüyor. İşte 5 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları…

Uzmanlar, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,4753 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,18 artışla 8,4901 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4732 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,0560 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 10,0653 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0400 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 11,7965 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,32 artışla 11,8182 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,7813 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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