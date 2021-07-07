7 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (7 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Uzun bir süredir yükseliş eğilimine sahip olan Dolar ve Euro kuru, son birkaç haftadır 8,65 – 8,75 aralığındaki seyrini koruyor. Amerikan Doları, dün günü 8,68 seviyelerinde kapatırken, 7 Temmuz sabahında kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başladı. Euro ise dün günü 10,28 seviyesinde bitirirken, bu sabah güne Dolar kurunda olduğu gibi kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Uzmanlar, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.