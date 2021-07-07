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7 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (7 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

07.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru yaklaşık iki haftadır, haftanın ilk gününe 8,65 – 8,75 arasında bir seviyeden başlıyor. Genel olarak 8,65 – 8,75 seviyelerinde hareket eden Dolar kuru, 7 Temmuz Çarşamba gününe de bu aralıkta başladı. Euro ise bir süredir koruduğu 10,30 seviyesinin altına inerek şu an için 10,27’den işlem görüyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 92,5 seviyesinde bulunuyor. Peki 7 Temmuz dolar kurunda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Uzun bir süredir yükseliş eğilimine sahip olan Dolar ve Euro kuru, son birkaç haftadır 8,65 – 8,75 aralığındaki seyrini koruyor. Amerikan Doları, dün günü 8,68 seviyelerinde kapatırken, 7 Temmuz sabahında kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başladı. Euro ise dün günü 10,28 seviyesinde bitirirken, bu sabah güne Dolar kurunda olduğu gibi kapanış seviyesine yakın bir seviyede başladı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesinde, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Uzmanlar, aynı zamanda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6862 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 8,6859 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6862 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,2806 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,03 artışla 10,2776 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2806 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0085 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 11,9972 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9945 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed Euro Amerikan Doları
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