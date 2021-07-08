8 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (8 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Temmuz ayı ile beraber TL/Dolar kurunda yüzde 1 oranında dar bir bant oluştu. Oynaklık göstergeleri TL’nin Dolar karşısında sert şekilde düşüşünü kaydediyor. Gün içerisinde 8,65 – 8,71 seviyelerinde hareket eden Dolar kuru, bugün de sakin seyrine devam ediyor. Dünkü kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başlayan Amerikan Doları, yatırımcıların odağında. 8 Temmuz Euro ne kadar oldu? Dolar Kuru güne nasıl başladı?

FED'in tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, dolar endeksi, altın fiyatı ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.