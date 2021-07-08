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8 Temmuz Dolar Kuru: Bugün (8 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

08.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının son haftasından beri sakin bir seyirde ilerleyen dolar kuru, yeni ayın ilk haftasında da yakından takip ediliyor. Son zamanlarda 8,65 – 8,75 seviyeleri arasında hareket eden Dolar kuru, bugün güne 8,68 seviyesinde başladı. Euro ise 8 Temmuz sabahına 10,30 seviyesinin altında 10,26 ile başladı. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,09 yükselerek 92,7 seviyesinde bulunuyor. Peki 8 Temmuz günü Dolar kuru ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar?

Temmuz ayı ile beraber TL/Dolar kurunda yüzde 1 oranında dar bir bant oluştu. Oynaklık göstergeleri TL’nin Dolar karşısında sert şekilde düşüşünü kaydediyor. Gün içerisinde 8,65 – 8,71 seviyelerinde hareket eden Dolar kuru, bugün de sakin seyrine devam ediyor. Dünkü kapanış seviyesine yakın bir seyirde güne başlayan Amerikan Doları, yatırımcıların odağında. 8 Temmuz Euro ne kadar oldu? Dolar Kuru güne nasıl başladı?

FED'in tutanaklarında öncelikle varlık alımlarının azaltılması, faiz artışına yönelik olası dönemler, enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin beklentilerin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, dolar endeksi, altın fiyatı ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini söyledi.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6860 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,10 azalışla 8,6766 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6858 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,2618 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 10,2641 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,2562 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0224 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 12,0019 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 11,9945 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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