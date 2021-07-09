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9 Temmuz dolar kuru: Bugün (9 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

09.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kişinin yakından takip ettiği dolar ve Euro kuru, 9 Temmuz gününde de araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde FED tutanaklarının açıklanmasının ardından Dolar kuru küresel çapta değer kazandı. Ancak Dolar kurunun TL tarafındaki etkisi ise sınırlı oldu. Dolar kurunda Temmuz ayının başından beri devam eden sakin seyir, 9 Temmuz gününde de korunuyor. Dolar kuru dün kapanıştaki seviyesine yakın bir şekilde günü açarken, Euro ise 10,30 seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Dolar kuru dün 8,69 seviyesinde günü kapatırken, bugün güne aynı seviyesiyle başladı. Euro ise dünkü kapanışına göre güne azalışla başladı. Dün 10,31 seviyesinde günü kapatan Euro, bugün güne 10,29 ile başladı. Dolar endeksi ise 92,8 ile üç ayın zirvesine çıktıktan sonra bugün yüzde 0,05 gerileyerek 92,4 seviyesine geriledi. 9 Temmuz dolar kuru fiyatları ilgiyle takip edilirken, yatırımcılar ‘Dolar ne kadar?’, ‘Euro ne kadar?’ sorusunun cevabını arıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısına ait tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu.

FED'in son toplantısına ait tutanaklar geçtiğimiz gün yayınlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Uzmanlar, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, FED tutanaklarının da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmadığını ifade etti.

Dolar ve Euro fiyatları

Dolar ne kadar?

Dolar ne kadar?
Güne 8,6926 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 8,6901 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,6961 seviyesinde kapattı.

Euro ne kadar?

Euro ne kadar?
Güne 10,3228 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,19 azalışla 10,2971 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3173 seviyesinde kapattı.

Sterlin ne kadar?

Sterlin ne kadar?
Güne 12,0071 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 11,9918 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0081 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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