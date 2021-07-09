9 Temmuz dolar kuru: Bugün (9 Temmuz) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru dün 8,69 seviyesinde günü kapatırken, bugün güne aynı seviyesiyle başladı. Euro ise dünkü kapanışına göre güne azalışla başladı. Dün 10,31 seviyesinde günü kapatan Euro, bugün güne 10,29 ile başladı. Dolar endeksi ise 92,8 ile üç ayın zirvesine çıktıktan sonra bugün yüzde 0,05 gerileyerek 92,4 seviyesine geriledi. 9 Temmuz dolar kuru fiyatları ilgiyle takip edilirken, yatırımcılar ‘Dolar ne kadar?’, ‘Euro ne kadar?’ sorusunun cevabını arıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısına ait tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu.

FED'in son toplantısına ait tutanaklar geçtiğimiz gün yayınlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Uzmanlar, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, FED tutanaklarının da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmadığını ifade etti.