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Altın fiyatları 1 yılın en düşüğünde! Yatırımcı şaşkın: 4,5 ayda 300 dolardan fazla kayıp…

21.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Ons altın fiyatı Ağustos 2021’den beri en düşük seviyeye gerileyerek 1700 doların altına kadar çekildi. Vatandaşlar, “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?”, “Altın fiyatları neden düşüyor?” sorusuna yanıt ararken umutlandıran bir açıklama yapıldı. Analistler ECB ve Fed’in faiz kararına dikkat çekere, “Bunun kısa vadeli bir durum olduğuna inanıyoruz” diyerek yatırımcıya mesaj verdi.

Son dakika: Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında 1 yılın dibini gördü. Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklendiği günde altın fiyatları üzerindeki baskı daha da arttı. Üç günün ardından yeniden 1700 doların altına inen altın, 1685 dolar ile Ağustos 2021'den beri en düşük seviyeden işlem görüyor. Altın, Mart 2021'de 1677 dolara kadar gerilemişti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın yatırımı olan vatandaşlar fiyatlara ilişkin tahminleri araştırırken High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger yaptığı açıklamada altın fiyatlarının neden düştüğünü şu sözlerle açıkladı:
“Dolardaki geri çekilme, emtia kompleksi ve altın üzerinde gördüğümüz baskının bir kısmını hafifletiyor. Dünyanın dört bir yanındaki küresel merkez bankaları enflasyonu durdurmak için faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Ayrıca yatırımcılar diğer varlık sınıflarını tercih ediyor. Bunlar da faizsiz altın için ters rüzgârlara neden oluyor. Son zamanlarda altına baskı yapan mantık bu.”

MART BAŞINDAN BU YANA 300 DOLAR EKSİDE

MART BAŞINDAN BU YANA 300 DOLAR EKSİDE
Ons altın, Mart başında gördüğü 2 bin dolardan 300 dolardan fazla düştü. Bu durumda ABD Merkez Bankası Fed’in agresif faiz artırım planları ve doların son rallisi başat rol oynadı. Piyasalar, Fed’in, 26-27 Temmuz’da toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırmasını bekliyor. Bu arada, Reuters’e göre, ECB politika yapıcıları, Perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını 25 veya 50 puan artırıp artırmamayı tartışacaklar.

“ALTINDAKİ DÜŞÜŞ KISA VADELİ”

“ALTINDAKİ DÜŞÜŞ KISA VADELİ”
Ancak altın fiyatları düşerken Permanent Portfolio Family of Funds’ın başkanı ve portföy yöneticisi Michael Cuggino tarafından yapılan değerlendirme yatırımcılara umut verdi. Cuggino, “Bunun kısa vadeli bir durum olduğuna inanıyoruz. ECB, Fed ile uyumlu olarak faiz oranlarını artırmaya başladıkça doların muhtemelen zayıflaması nedeniyle altının daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Yatırımcıların ayrıca, tekrar bir faiz oranı hikâyesi yerine altının alternatif para birimi ve sermaye koruma özelliklerine odaklanmaya başlaması muhtemel” ifadelerini kullandı.
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