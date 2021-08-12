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Altın fiyatlarında artış! 12 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Ağustos 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

12.08.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın dördüncü günü olan 12 Ağustos Perşembe gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 485 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatları önceki gün 5 Mayıs'tan bu yana en düşük rakamlarını görmüştü. Peki 12 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 12 Ağustos 2021 altın fiyatları...

Yatırımcılar ons altındaki düşüşün tam olarak tamamlandığını, bu nedenle devam düşünüyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar ise "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuluyor. 12 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

12 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

12 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 485,75 TL'den yapan gram altın şu anda 485,88 TL alış ve 485,99 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.201,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.156,00 TL alış ve 3.203,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.607,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Yarım altın 1.582,00 TL alış ve 1.606,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 803,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Ağustos itibariyle 791,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 804,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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