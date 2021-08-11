Altında ibre yukarıyı gösteriyor! 11 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu sorguluyor. 11 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte haftanın üçüncü gününde altında son durum...
11 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Ağustos Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 477,56 TL'den yapan gram altın şu anda 478,89 TL alış ve 478,96 TL satış fiyatına sahip.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.156,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.119,00 TL alış ve 3.170,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.584,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.565,00 TL alış ve 1.590,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 792,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ağustos itibariyle 782,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 796,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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