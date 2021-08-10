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  4. Altında yükseliş sürüyor! 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında yükseliş sürüyor! 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

10.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 10 Ağustos Salı gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. İlgiyle takip edilen ve şu anda 483 TL’de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 10 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 10 Ağustos altın fiyatları...

Özel günlerde sevdiklerine almak isteyen, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 10 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte altında son durum...

10 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Ağustos Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 488,53 TL'den yapan gram altın şu anda 483,77 TL alış ve 483,89 TL satış fiyatına sahip.

CMUHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

CMUHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.254,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.138,00 TL alış ve 3.199,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.633,00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 1.571,00 TL alış ve 1.606,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, önceki kapanışını 816,00 TL seviyesinde tamamlamıştı. 10 Ağustos itibariyle 786,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 803,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alış ile satış arasındaki bu uçurum ne ya çeyrek resmen zarar ettiriyor

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