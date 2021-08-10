Altında yükseliş sürüyor! 10 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Özel günlerde sevdiklerine almak isteyen, altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. 10 Ağustos altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte altında son durum...