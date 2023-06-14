BİM'den Babalar Günü'ne özel indirim! Kol saati 459 TL, deri kemer 89 TL, polo yaka tişört 169 TL! 16 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM, Babalar Günü'ne özel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda kol saati 459 TL, deri kemer 89 TL, polo yaka tişört 169 TL fiyatıyla yer aldı. İşte, 16 Haziran 2023 tarihlerinde markette geçerli olacak indirimler ve BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM'DEN BABALAR GÜNÜ İÇİN İNDİRİM FIRSATI
BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta TV, dik süpürge, blender Seti, airfryer, saç kurutma makinesi,katlanır masa ve Babalar Gününe özel hediye seçenekleri mağazalarda satışta olacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 16 HAZİRAN 2023 CUMA
- Blender Seti MQ5220WH 1.149 TL
- 8.5 L Fastfryer 2.499 TL
- Air Fryer Cam Yağ Spreyi 59.90 TL
- Saç Kurutma Makinesi 239.90 TL
- Katlanır Masa 279 TL
- Katlanabilir Ahşap Kamp Masası 429 TL
- Katlanır Kamp Taburesi 49 TL
BABALAR GÜNÜ ÖNCESİ KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
- Erkek Deri Kemer 89 TL
- Bisiklet Yaka Pike Tişört 79 TL
- Polo Yaka Tişört 169 TL
- Erkek Kol Saati 459 TL
- Erkek Çanta 89 TL Pantolon 105 TL
- 26 cm Kare Grill Tava 219 TL
- 30 cm Karnıyarık Tenceresi 399 TL