FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. BİM'den Babalar Günü'ne özel indirim! Kol saati 459 TL, deri kemer 89 TL, polo yaka tişört 169 TL! 16 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'den Babalar Günü'ne özel indirim! Kol saati 459 TL, deri kemer 89 TL, polo yaka tişört 169 TL! 16 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

14.06.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu Babalar Günü'ne özel indirimleri ile ön plana çıktı. 16 Haziran 2023 Cuma günü itibarıyla Kol saati, sandalet, şort, kemer ve ayakkabı gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte, Babalar Günü'ne özel ürünlerin yer aldığı 16 Haziran 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM, Babalar Günü'ne özel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda kol saati 459 TL, deri kemer 89 TL, polo yaka tişört 169 TL fiyatıyla yer aldı. İşte, 16 Haziran 2023 tarihlerinde markette geçerli olacak indirimler ve BİM aktüel ürünler kataloğu...

bim

BİM'DEN BABALAR GÜNÜ İÇİN İNDİRİM FIRSATI

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta TV, dik süpürge, blender Seti, airfryer, saç kurutma makinesi,katlanır masa ve Babalar Gününe özel hediye seçenekleri mağazalarda satışta olacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 16 HAZİRAN 2023 CUMA

  • Blender Seti MQ5220WH 1.149 TL
  • 8.5 L Fastfryer 2.499 TL
  • Air Fryer Cam Yağ Spreyi 59.90 TL
  • Saç Kurutma Makinesi 239.90 TL
  • Katlanır Masa 279 TL
  • Katlanabilir Ahşap Kamp Masası 429 TL
  • Katlanır Kamp Taburesi 49 TL

BABALAR GÜNÜ ÖNCESİ KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

BABALAR GÜNÜ ÖNCESİ KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
  • Erkek Deri Kemer 89 TL
  • Bisiklet Yaka Pike Tişört 79 TL
  • Polo Yaka Tişört 169 TL
  • Erkek Kol Saati 459 TL
  • Erkek Çanta 89 TL Pantolon 105 TL
  • 26 cm Kare Grill Tava 219 TL
  • 30 cm Karnıyarık Tenceresi 399 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Altın fiyatları Fed faiz kararını bekliyor!

Altın fiyatları Fed faiz kararını bekliyor!

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.