Dolar/TL kurunda getiri 7 ayda yüzde 30’u aştı! 5 büyük kurum dolar tahminini paylaştı

Dolar/TL kuru yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Geçen hafta ABD’den gelen enflasyon oranı beklentilerden fazla artış gösterdi ve Fed’in önden yüklemeli olarak 100 baz puan faiz artışına gideceği beklentileri de kuvvetlenince gelişen ülke paralarında düşüş yaşandı. Dolar göstergesindeki yükseliş ve risk iştahındaki azalma ile yaşanan düşüşte TL de dolar karşısında tarihi dip sonrası en düşük seviyeyi gördü.

Fed’in bu ayki toplantısı 27 Temmuz’da olacak, bu hafta ise Perşembe günü TCMB ve ECB toplantıları gerçekleşecek. Merkez Bankasının yüzde 14 olan faizde değişikliğe gitmesi beklenmezken ECB’nin de 25 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Fed’in para politikasını sıkılaştırması ve merkez bankaları arasındaki ayrışma nedeniyle euro ve TL tarafındaki güç kaybı devam ediyor.

Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Cuma günü uluslararası piyasada satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 17,40’tan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,51 seviyesinin üzerini yeniden test etti. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,3 değer kazancıyla 17,78’den alıcı ile buluşuyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor. Bu ay yüzde 4,8 oranında yükselen dolar kurunun sene başı getirisi de yüzde 30’u aştı.

KKM’DEN REKOR FARK ÖDEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Dövize dönüşüm hesapları hariç kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine Haziran ayında 16,1 milyar TL'lik kur farkı ödemesi yapıldı. Böylelikle Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti 37,2 milyar TL'ye yükseldi.

Mayıs ayında Dolar/TL kurunda aylık olarak yüzde 10'u aşan yükseliş kaydedilirken, Haziran ayında da yüzde 2'ye yakın prim izlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise dolar/TL yüzde 14 yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre 1 Temmuz itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,04 trilyon TL'ye çıkmıştı.