Dolar/TL kurunda getiri 7 ayda yüzde 30’u aştı! 5 büyük kurum dolar tahminini paylaştı

Dolar/TL kuru yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Geçen hafta ABD’den gelen enflasyon oranı beklentilerden fazla artış gösterdi ve Fed’in önden yüklemeli olarak 100 baz puan faiz artışına gideceği beklentileri de kuvvetlenince gelişen ülke paralarında düşüş yaşandı. Dolar göstergesindeki yükseliş ve risk iştahındaki azalma ile yaşanan düşüşte TL de dolar karşısında tarihi dip sonrası en düşük seviyeyi gördü.
Fed’in bu ayki toplantısı 27 Temmuz’da olacak, bu hafta ise Perşembe günü TCMB ve ECB toplantıları gerçekleşecek. Merkez Bankasının yüzde 14 olan faizde değişikliğe gitmesi beklenmezken ECB’nin de 25 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor. Fed’in para politikasını sıkılaştırması ve merkez bankaları arasındaki ayrışma nedeniyle euro ve TL tarafındaki güç kaybı devam ediyor.
Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.
DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Cuma günü uluslararası piyasada satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 17,40’tan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,51 seviyesinin üzerini yeniden test etti. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,3 değer kazancıyla 17,78’den alıcı ile buluşuyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor. Bu ay yüzde 4,8 oranında yükselen dolar kurunun sene başı getirisi de yüzde 30’u aştı.
KKM’DEN REKOR FARK ÖDEMESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Dövize dönüşüm hesapları hariç kur korumalı mevduatta tasarruf sahiplerine Haziran ayında 16,1 milyar TL'lik kur farkı ödemesi yapıldı. Böylelikle Mart ayından bu yana kur korumalı mevduatın bütçe maliyeti 37,2 milyar TL'ye yükseldi.
Mayıs ayında Dolar/TL kurunda aylık olarak yüzde 10'u aşan yükseliş kaydedilirken, Haziran ayında da yüzde 2'ye yakın prim izlenmişti. Yılın ikinci çeyreğinde ise dolar/TL yüzde 14 yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son verilerine göre 1 Temmuz itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 1,04 trilyon TL'ye çıkmıştı.
18 TEMMUZ 2022 ARACI KURUMLARDAN DOLAR YORUMU
MEKSA YATIRIM
USDTRY; Yükseliş hareketi ivme kaybetmeye başladı. İlk destekler 17.20-17.00 seviyelerinde. Sonraki destekler 16.70-16.50 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 17.50-17.60 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 18.00-18.40 seviyelerinde.
EURUSD; Düşüş trendi ve tutunma çabası sürüyor. İlk destekler 1,0000-0,9950 seviyelerinde. Sonraki destekler 0,9850 ve 0,9000-0,8500 seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 1,0122-1,0190 ve 1,0277 seviyelerinde görülürken sonraki dirençler 1,0450-1,0490 seviyelerinde.
YATIRIM FİNANSMAN
Dolar/TL, 17.45 direnci altında işlem görmeye devam ediyor. Hafta içi açıklanacak olan TCMB faiz kararına kadar yatay bir seyir görebileceğimiz kurda, 17.30 destek seviyesi konumunda. Bu seviye altında kalınması halinde 17.13’e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 17.45 üzeri kapanışlarda 17.60-17.70 bandı hedeflenebilir.
Dirençler: 17,45-17,60-17,90
Destekler: 17,30-17,13-16,70
EUR/Dolar Perşembe günü ECB’nin 0.25 puan faiz artırıma gideceği beklentisi ile 1.01 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1.0327’ye toparlanma hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 1.00 destek olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1,010-1,015-1,0327
Destekler 1,000-0,9500-0,9000
AHLATCI YATIRIM
Kurda dolar endeksi Perşembe günü zirve yaptıktan sonra geri çekilmeye Cuma günü açıklanan ABD verileri sonrası sınırlı geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Bugün veri akışı zayıf, yurt içinde bütçe dengesini takip edeceğiz. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısına kadar yatay fiyatlamanın devamını görebiliriz.
ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3 seviyesi altında seyrederken Türkiye CDS oranı 900 üzerine çıktı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,55 ve 17,60 TL direnç̧ seviyesinin takip edilebilir. Olası satış̧ baskısı durumunda ise 17,30 ve 17,25 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
ANADOLU YATIRIM
Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 17,2385 – 17,5105 arası pozitif yönde hareket etti. Haftaya 17,2719 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 17,4000 seviyesinde gerçekleşti. Haftayı yüzde 1,01 yükselişle tamamlayan DXY, kurdaki harekete destek verdi. Kurda yukarı yönlü hareketler geçtiğimiz hafta orta vadeli yükselen kanalın üst bandından dirençle karşıladı. Kanalın üst bandının kırılması ile (17,50) yukarı yönlü hareketin ivme kazarak 17,70 – 18,15 dirençlerinin test edilmesi beklenebilir.
Kurun tarihi zirvesi 18,36’da bulunuyor. Kanalın üst bandından yeniden tepki gelmesi durumunda 17,25 – 17,20 destek bölgesine doğru geri çekilme beklenebilir. 5 haftalık AO 17,16’da 50 günlük AO ise 16,96’da bulunuyor. Bu hafta ABD’de konut sektörü verileri öne çıkarken, yurt içinde perşembe günü TCMB’nin faiz oranı kararı yer alıyor.
TACİRLER YATIRIM
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 109,30 seviyesine kadar yükselerek Eylül 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi, Cuma günün yönünü aşağı çevirerek kazançlarının bir kısmını sildi. Haftanın son işlem gününde 107,91 seviyesine kadar inen endeks, günü 107,98 seviyesinden düşüşle tamamladı.
GoÜ para birimlerinde, dolar endeksindeki geri çekilme paralelinde, Cuma günü alıcılı bir seyir izlenirken, Türk lirasının yüzde 1,8’lik yükselişle en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 17,49’lu seviyelerden 17,30 seviyesi altına gerileyen USDTRY paritesi, günü 17,40 seviyesinden düşüşle kapattı. Perşembe günü 900 baz puanı aşan Türkiye 5 yıllık CDS primi, Cuma günü 876,92 baz puandan günü kapattı.
Bu sabahki kotasyonlarda dolar endeksinin 107,80 seviyesinden işlem gördüğü, USDTRY paritesinin ise 17,39 seviyesinde bulunduğu görülüyor. Küresel tarafta son 20 yılın zirvesine ulaşmış olan dolar endeksi gelişen ülke para birimleri için zayıf bir zemin ortaya koyarken, 900 baz puan yakınında hareket eden Türkiye 5 yıllık CDS priminin de kura yönelik yukarı yönlü risklere vurgu yaptığı izleniyor. Bu çerçevede kurun 17,00 seviyesi üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda TL üzerindeki baskının sürmesi beklenebilecekken, olası geri çekilmelerde ise 16,90 ve 16,25 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alıyor.
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