Dolar ve euro ne kadar? İşte 22 Temmuz Perşembe dolar kuru

Pandemiden dolayı değişen ekonomik dengeler sonucunda son zamanlarda döviz fiyatları en çok araştırılan konular arasına girdi. Döviz fiyatları araştırmalarının başında dolar ve euro yer alıyor. 25 Haziran'da zirve yapan dolar geri çekilmiş durumda. Euro ise yaptığı zirveden yaklaşık yüzde 6 geride.