Dolar ve euro ne kadar? İşte 22 Temmuz Perşembe dolar kuru

Pandemiden dolayı değişen ekonomik dengeler sonucunda son zamanlarda döviz fiyatları en çok araştırılan konular arasına girdi. Döviz fiyatları araştırmalarının başında dolar ve euro yer alıyor. 25 Haziran'da zirve yapan dolar geri çekilmiş durumda. Euro ise yaptığı zirveden yaklaşık yüzde 6 geride.
22 Temmuz dolar kuru
Son 3 haftayı düşüşle kapatan dolar 8,55 seviyelerinden işlem görüyor.
EURO
10,75 zirvesinden sonra euro geri çekilmeye devam ediyor. Euro, 10,08 seviyesinden işlem görüyor.
STERLİN
Sterlin ise zirveyi 1 Haziran'da 12,43 seviyesine kadar yükselerek yapmıştı. Söz konusu seviyeden geri çekilen sterlin 11,73'ten işlem görüyor.
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Faiz yüzde 19'da kalacak. Yılın kalanında cari açık vereceğini bildiren bankanın bu açıklaması, yaz aylarında döviz piyasasında ani hareketlerin olması beklentisini azalttı.
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