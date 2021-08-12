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Dolar yeniden yükselişte! 12 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

12.08.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın dördüncü günü olan 12 Ağustos Perşembe gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler gösterdi. Dün son olarak kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. Dolar, haftaya 8.63 liradan başlangıç yapmıştı. Peki 112Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın dördüncü gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 12 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

12 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 12 Ağustos Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,6277TL'den yapan dolar, şu anda 8,6236 TL alış ve 8,6320 TL satış fiyatına sahip.
Doların haftalık değişim yüzdesi %0.1 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%0,29'luk bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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