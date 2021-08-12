Dolar yeniden yükselişte! 12 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın dördüncü gününde dolardaki gelişmeleri ve piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 12 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?