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Dolarda düşüş yaşanıyor! 11 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

11.08.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ağustos Çarşamba haftanın üçüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler gösterdi. Son olarak kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteren doların daha düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. "Dolar ne kadar oldu?", "Euro kaç TL?" gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Peki 11 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 11 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

11 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Ağustos Çarşamba günü, haftanın üçüncü günü dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 8,5864 TL'den yapan dolar, şu anda 8,5856 TL alış ve 8,5873 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.3 olan doların günlük değişim yüzdesi ise %-0.1..

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
%0,12'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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