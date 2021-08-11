Dolarda düşüş yaşanıyor! 11 Ağustos 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Ağustos Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. "Dolar ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Peki 11 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?