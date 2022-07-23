Parite çöktü… Türk yatırımcının kaybı tam 6,5 milyar dolar! Herkes bunu merak ediyor: Dolar mı, euro mu?

Piyasalarda son aylarda dolar, euro, petrol ve altın kanadında olağanüstü hareketler yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler ABD, Almanya dahil enflasyonda on yılların rekorunu kırarken enflasyon tüm dünyanın bir numaralı sorunu haline dönüşmüş durumda. Enflasyonla mücadele için merkez bankaları birer birer faiz artırımına giderken ilk hamle ABD Merkez Bankası Fed’den geldi.

Fed Mart ayı toplantısında 25 baz puanlık artışla 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımı kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını yapmıştı. Haziran ayı toplantısında ise Fed, 75 baz puanlık artışla 1994 yılından bu yana tek seferde gerçekleştirdiği en hızlı faiz artışı ile politika faizini yüzde 1.50- 1.75 aralığına yükseltmişti.

Avrupa Merkez Bankası ECB ise bekle/gör politikası ile Temmuz ayına kadar gelmesinin ardından hafta içinde 11 yıl aradan sonra faiz artırımına gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı. Beklenti 25 baz puanlık artırım yönündeydi. Karar sonrası yapılan açıklama, faiz artırımlarının eylülde de süreceği beklentilerini kuvvetlendirdi.