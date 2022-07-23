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Parite çöktü… Türk yatırımcının kaybı tam 6,5 milyar dolar! Herkes bunu merak ediyor: Dolar mı, euro mu?

23.07.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonla mücadele için dünyanın en büyük iki merkez bankası olan Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB yıllar sonra birer birer faiz artırımına gitti. ECB’nin bekle/gör politikası sonucunda piyasalarda euro kanadında büyük bir çöküş gerçekleşti ve euro/dolar paritesi 1’in altına geriledi. Ancak 11 yıl sonra ECB’den gelen faiz artırımı ile piyasalar yavaş yavaş eski seyrine geri dönüyor. Peki, ECB’nin de faiz artırımlarına katılmasıyla döviz yatırımcısı için hangi para birimi daha cazip olacak?

Piyasalarda son aylarda dolar, euro, petrol ve altın kanadında olağanüstü hareketler yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler ABD, Almanya dahil enflasyonda on yılların rekorunu kırarken enflasyon tüm dünyanın bir numaralı sorunu haline dönüşmüş durumda. Enflasyonla mücadele için merkez bankaları birer birer faiz artırımına giderken ilk hamle ABD Merkez Bankası Fed’den geldi.

Fed Mart ayı toplantısında 25 baz puanlık artışla 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımı kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını yapmıştı. Haziran ayı toplantısında ise Fed, 75 baz puanlık artışla 1994 yılından bu yana tek seferde gerçekleştirdiği en hızlı faiz artışı ile politika faizini yüzde 1.50- 1.75 aralığına yükseltmişti.

Avrupa Merkez Bankası ECB ise bekle/gör politikası ile Temmuz ayına kadar gelmesinin ardından hafta içinde 11 yıl aradan sonra faiz artırımına gitti ve politika faizini 50 baz puan artırdı. Beklenti 25 baz puanlık artırım yönündeydi. Karar sonrası yapılan açıklama, faiz artırımlarının eylülde de süreceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

YATIRIMCILAR YOL AYRIMINDA...

TÜM OLUMSUZLUKLAR ÜST ÜSTE GELDİ

TÜM OLUMSUZLUKLAR ÜST ÜSTE GELDİ
Fed'in parasal genişlemede de frene bastığı bu süreçte Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) özellikle faiz artırımı konusunda adım atmakta yavaş hareket etmesi dolar ile Euro arasındaki makasın dolar lehine kapanmasına neden oldu. Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın yol açtığı emtia fiyatlarındaki artış ve gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların yanında Almanya ekonomisinin uzun yıllar sonra cari açık vermesi ve İtalya’daki siyasi durum, euronun güç kaybetmesini destekleyen diğer gelişmeler olarak öne çıktı.

EURONUN SEYRİ FED VE ECB’YE BAĞLI

EURONUN SEYRİ FED VE ECB’YE BAĞLI
Euro/dolar paritesinde son günlerde yaşanan düşüşün benzeri geçmişte de yaşanmıştı. 2014 yılı ortalarında 1.35 seviyelerinde olan Euro/dolar paritesi 2015- 2017 yılları arasında 1.03-1.16 bandında hareket etti. Euro/dolar paritesinde 1 seviyeleri Euro açısından ‘en kötünün’ fiyatlandığı seviyeler olarak görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde paritenin seyri hem Fed hem de ECB’nin alacağı kararlara bağlı olacak. Ancak ECB’nin faiz artışlarına başlaması ve Fed’in artırımlara ECB’den önce durdurma ihtimali ibrenin Euro lehine döndüğü şeklinde yorumlanıyor.

EURO YATIRIMCISININ KAYBI 6,5 MİLYAR DOLAR

EURO YATIRIMCISININ KAYBI 6,5 MİLYAR DOLAR
Türkiye’de bankacılık sektöründeki döviz hesaplarının dağılımına bakıldığında yaklaşık yarısının dolar, yüzde 26-27’sinin euro geri kalanının ise diğer döviz cinsi hesaplardan oluştuğu görülüyor. Merkez Bankası verilerine göre yılbaşında sektörde yaklaşık 73 milyar dolara denk gelen Euro hesabı vardı. O günkü kurlara göre Euro hesaplarının büyüklüğünün 64,4 milyar Euro olduğu hesaplanıyor. Kurların geldiği seviyelere bakıldığında eğer euro cinsi tutulan döviz hesapları döviz cinsi olsaydı tasarruf sahiplerinin hesaplarında 8,3 milyar dolar daha fazla dolar olabilirdi.
ECB’nin faiz artırımı kararı sonrasında paritede yaşanan yükseliş hesaba katıldığında ise bu fark 6,5 milyar dolara geriliyor. Şirketlerde Euro fazla DTH’ların dağılımına bakıldığında tüzel kişilerin bireysellere oranla Euro’yu daha fazla tercih ettikleri dikkat çekiyor. Yurtiçi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki Euro hesaplarında toplam 64,2 milyar dolara denk gelen Euro’su var. Bu tutarın 31,2 milyar doları gerçek kişilerin hesaplarından oluşurken 32,8 milyar doları tüzel kişilerin hesaplarından kaynaklanıyor.

DOLAR İÇİN KRİTİK SEVİYE

DOLAR İÇİN KRİTİK SEVİYE
Dolar/TL paritesinin haftalık grafikte 17,07 TL seviyesinin üzerinde kalması olumsuz. Zira bu nokta üzerinde kalınması 18,25 TL seviyesinin test edilme riskini artırıyor. Bu sebeple parite üzerinde bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için teknik anlamda öncelikle 17,07 TL seviyesinin altına inilmesi şart. Böyle bir senaryoda asıl rahatlama ise 15,73- 15,9 5 TL seviyesinin altına inilmesi ile sağlanabilir. Bu gerçekleştiği takdirde ilk aşamada 14,85 TL seviyesinin görülme olasılığı artacak. Özellikle 15,73 TL seviyesinin altına inilmesi 3 Ocak 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinde kırılma anlamına geliyor. Bu sebeple olası geri çekilmeler de en önemli nokta şu an burası…
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Euro
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