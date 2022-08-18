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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirdi dolar ne kadar oldu? 8 ay sonra bir ilk! (Altın fiyatları ve dolar anlık takip)

18.08.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB faizlerde sürpriz karara giderek indirim yapma kararı aldı. Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki altın ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi.Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 7 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankasından, sürpriz faiz kararı geldi. Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte dolardaki son durum

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin etkisiyle 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DOLARDA 8 AY SONRA BİR İLK

DOLARDA 8 AY SONRA BİR İLK
TCMB'nin bir puanlık indiriminin ardından dolar/TL kuru 18,14 seviyesinin üzerini gördü. Karar öncesi Dolar/TL 17,97 seviyesinde işlem görüyordu.

Euro/TL de 18,28 seviyesinden 18,48'e kadar yükseldi.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI
Altın, Fed tutanaklarından çıkan faiz artışlarına daha yavaş bir artış hızıyla devam edileceği yönündeki işaretlerin ardından düşüşüne son verdi.
Altının ons fiyatı 1770 doların üstünde değerleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar Merkez Bankası
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