SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirdi dolar ne kadar oldu? 8 ay sonra bir ilk! (Altın fiyatları ve dolar anlık takip)

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi.Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 7 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankasından, sürpriz faiz kararı geldi. Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısında politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi.
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte dolardaki son durum
Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin etkisiyle 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
DOLARDA 8 AY SONRA BİR İLK
TCMB'nin bir puanlık indiriminin ardından dolar/TL kuru 18,14 seviyesinin üzerini gördü. Karar öncesi Dolar/TL 17,97 seviyesinde işlem görüyordu.
Euro/TL de 18,28 seviyesinden 18,48'e kadar yükseldi.
GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI
Altın, Fed tutanaklarından çıkan faiz artışlarına daha yavaş bir artış hızıyla devam edileceği yönündeki işaretlerin ardından düşüşüne son verdi.
Altının ons fiyatı 1770 doların üstünde değerleniyor.
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