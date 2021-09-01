FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte küresel piyasaların beklediği tarih!

Birçok yatırımcı merakla FED toplantısından çıkacak kararı bekliyor. FED faiz kararları küresel piyasanın seyrini belirliyor. FED Toplantısı, 2021'de 3 kez daha gerçekleşecek. FED toplantısının hangi tarihte gerçekleşeceği belli oldu. İşte merak edilenler...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Küresel piyasaların seyrini belirleyen FED faiz kararının ne olacağı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar ile küresel piyasanın seyri belli olacak.
Takvime göre bu ayki FED toplantısının 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapmıştı ve ifadelerinin ardından küresel piyasalara pozitif hava hakim olmuştu.
İlerleyen zamanlarda gerçekleşecek FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantıda alınan kararlar kamuoyuna duyurulacak.
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