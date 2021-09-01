FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte küresel piyasaların beklediği tarih!

Birçok yatırımcı merakla FED toplantısından çıkacak kararı bekliyor. FED faiz kararları küresel piyasanın seyrini belirliyor. FED Toplantısı, 2021'de 3 kez daha gerçekleşecek. FED toplantısının hangi tarihte gerçekleşeceği belli oldu. İşte merak edilenler...