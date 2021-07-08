10-13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler neler? 10-13 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market zincirleri 10-13 Temmuz aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Yaz aylarında ihtiyaç duyulan ürünler ŞOK marketlerde indirimli şekilde tüketicilerini bekliyor. Bu hafta 3 kişilik çadır 119 TL'den satışa sunuldu. Peki 10-13 Temmuz ŞOK aktüel ürünler neler?
ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
ŞOK market 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler listesini yayınladı.
Buna göre termal termos 239 TL'den , 3 kişilik çadır ise 119 TL'den satışa sunuldu.
Bio Mangal Kömürü 15,50 TL, lüks mangal ise 49,95 TL'den satışa sunuldu.
Son sayfada pantolon, el havlusu ve yüz havlusu gibi ürünler de tüketicilere indirimli olarak sunuldu.
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