10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak! Gözler asgari ücretin ne kadar olacağında... 7'den 70'e herkesi ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan çok net konuştu: 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz'

“2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için uygulanacak asgari ücret net 17.002,12 TL olarak belirlemiştik. Böylece, bir önceki döneme göre net asgari ücrette yüzde 49 oranında artış yapılmış oldu. 2002 yılında 184,25 TL olan net asgari ücret, 2024 yılında 17.002,12 TL oldu. Bu sürede, net asgari ücret, 2002 yılına göre 2024 yılında nominal olarak 92 kata kadar yükseltildi. Bu kapsamda, net asgari ücrette, 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi”