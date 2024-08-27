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10 Banka emekli promosyonlarını güncelledi... Kamu bankalarından özel bankalara yeni promosyon ayarı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 16:37
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Emekli maaşlarının 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltimesinin ardından bankalar, promosyonlarını yenilemeye başladı. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar promosyonlarını artırırken emekliler de hangi bankanın daha iyi bir ödeme yaptığını araştırmaya başladı. Peki hangi banka en fazla promosyonu veriyor? İşte yanıtı...

Emeklilere temmuz ayında zam yapılarak 12 bin 500 TL olmuştu. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükselmesinin ardından, emekliler bankaların sunduğu promosyon tutarlarını araştırmaya başladı.

Emekli banka promosyonları, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İNG, Garanti BBVA, Akbank gibi birçok banka tarafından sunuluyor ve bu promosyonların güncel tutarları sık sık gündemde yer alıyor.

Emekli maaşını alacağı bankayı farklı bir bankaya taşımak isteyen emekli, banka şubesi aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden işlemi bildirmek mecburiyetinde. Bankalar ise kendisinden maaş almayı taahhüt eden emekli için maaş tutarına göre belli bir miktarda promosyon veriyor.

Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevabı...

QNB FİNANSBANK

Finansbank'ta, 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanılabilir.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon,Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon.

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10 BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARINI GÜNCELLEDİ... KAMU BANKALARINDAN ÖZEL BANKALARA KADAR

AKBANK

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı bulunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere de 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilecek.

HALK BANKASI

HALK BANKASI

Maaşını 3 yıl boyunca Halk Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir Brüt maaş tutarı ve ödenecek promosyonlar şöyle:10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL ödeme yapılacak.

ING BANK

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alınır.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 21.20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL olarak hazırlandı.

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banka emekli promosyon ödemeleri
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