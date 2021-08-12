11-17 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11-17 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK'tan ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 11-17 Ağustos haftası için ŞOK market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?