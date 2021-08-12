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11-17 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 11-17 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

12.08.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11-17 Ağustos 2021 haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. ŞOK'ta bu hafta abur cubur ve çerez ürünlerinden ev gereçlerine kadar pek çok ürün var. Peki 11-17 Ağustos 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 11-17 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'tan ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 11-17 Ağustos haftası için ŞOK market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

12 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

12 Ağustos günü ŞOK aktüel kataloğunda ilk sayfada Derkor masa sandalye takımı 799 TL'ye satışa sunulurken, Aybüke köşe koltuk 849 TL'ye satışa sunuldu.
İkinci sayfada Bingo deterjan 54,95 TL'ye satışa sunulurken, sayfada abur cubur ve gıda ürünleri de yer aldı.
Üçüncü sayfada Oleo 3 kişilik yatarlı salıncak ise 1999 TL'ye tüketicinin beğenisine sunuldu.
Ayrıca Aşure için kuruyemiş ve çerez tarzı ürünler de yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şok
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