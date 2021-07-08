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1100 TL sosyal yardım başvurusu: Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

08.07.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adıyla vatandaşlara ödenen sosyal destek ücret ödemeleri sorgulanıyor. Yapılan destek kapsamında 2020 yılında ödenen 1000 liralık destek ödemesi, bu sene 1100 liraya çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 1100 TL sosyal yardım ödemeleri için başvurular ve sonuçlar merak ediliyor. 1100 TL sosyal yardım ödemesi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Salgın sebebiyle vatandaşlara ödenen sosyal yardım desteği için araştırmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ kapsamında ödeme alan vatandaşlar, 1100 TL’lik sosyal yardım için tekrar başvuru yapmak zorunda kalmıyor. 1100 TL’lik sosyal yardım için başvurularını tamamlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sosyal yardım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

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1100 TL sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.
İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.
Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar 1100 TL’lik yardımda yararlanamıyor.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet pandemi tam kapanma
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