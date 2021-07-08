1100 TL sosyal yardım başvurusu: Pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

Salgın sebebiyle vatandaşlara ödenen sosyal yardım desteği için araştırmalar sürüyor. Yapılan açıklamada ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ kapsamında ödeme alan vatandaşlar, 1100 TL’lik sosyal yardım için tekrar başvuru yapmak zorunda kalmıyor. 1100 TL’lik sosyal yardım için başvurularını tamamlayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sosyal yardım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Sosyal Yardım başvuru sonucu sorgulama için TIKLAYIN!

1100 TL sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından e-Devlet başvurularında banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1,2 milyon haneye geçtiğimiz ödemelerde 1100 TL tutarındaki destek ödemelerinin yapıldığını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmından öğrenebiliyor.

Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları ise henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

1100 TL sosyal yardım başvuru şartları Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.