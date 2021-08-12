12 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ve alışveriş tutkunlarının merakla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu sonunda yayınlandı. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 12 Ağustos 2021 kataloğu merak ediliyordu. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
12 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
12 Ağustos tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogun ilk sayfasında ise Toshiba marka Smart LED TV 4.299 TL olarak satışa sunuldu.
İkinci sayfada ise Regal marka derin dondurucu 999 TL ile tüketicinin beğenisine sunuldu. Elektrikli cezveler ise 44,95 TL'den satışa sunuldu.
Üçüncü sayfada Piranga klavye 59,95 TL'den ve oyun kolu 19,95'ten satılıyor.
Hascevher düdüklü tencere 95 TL iken, Hascevher çelik tencere 129,95 TL'Ye satılıyor.
Beşinci sayfada kapaklı cam kavanoz 8'li 29,95 TL'den alıcı ile buluşuyor.
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