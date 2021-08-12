12 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 12 Ağustos 2021 A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ve alışveriş tutkunlarının merakla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu sonunda yayınlandı. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 12 Ağustos 2021 kataloğu merak ediliyordu. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?