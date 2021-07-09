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12 Temmuz'a kadar başvurun! İş kurana 65 bin TL destek

09.07.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş fikri olan engelli vatandaşlara devletten hibe desteği müjdesi. Aklında bir iş kurma düşüncesi olan engelleri bireylere devlet hibe desteğinde bulunacağını açıklayarak son başvuru tarihinin 12 Temmuz olduğunu belirtti. Destek yararlanmak isteyenler ise Türkiye İş Kurumu'nun sayfasından başvuru işlemlerini yaparak, hibe konusunda detaylı bilgi edinebilecekler.

Türkiye İş Kurumu, engelli vatandaşlar için yeni bir destek projesi başlattı. Kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya kadar destek vereceğini açıklayan İŞKUR, bu destekten yararlanmak isteyen engelli vatandaşların öncelikli olarak 12 Temmuz tarihine kadar başvuru işlemini yapmış olmalarını belirtti. Başvuru ve verilecek hibe desteğine ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Son tarih 12 Temmuz! Devletten 65 bin TL destek

Devlet'ten engelli vatandaşlara destek müjdesi. KEndi işini kurmak isteyen engelli bireyler için Türkiye İş Kurumu, hazırlanacak projelere 65 bin TL'ye kadar hibe desteğinde bulunulacağını belirtti.

BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru sürecinin yer aldığı 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konul başlıklarına değinmek için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayınlandı. Başvuruda son tarih ise 12 Temmuz olarak belirlendi.

KURULUŞ HARCAMALARI

KURULUŞ HARCAMALARI
İŞKUR tarafından hazırlanan program kapsamında hesaplanan ücretleri arasında şunlar yer aldı: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.

İŞLETME HARCAMALARI

İŞLETME HARCAMALARI
12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira.

TEMEL HARCAMALAR

TEMEL HARCAMALAR
Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.
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