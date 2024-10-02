125 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Ünlü pastane zinciri bütün şubelerini kapadı

125 yıl boyunca Berlin'de hizmet veren Mälzer Pastaneleri kapanma kararı aldı.
Eylül ayının sonunda faaliyetlerini durduran Mälzer'in, Almanya'da 5 şubesi bulunmaktaydı.
Ancak dünya gündemini sarsan ekonomik kriz zincir pastane şirketini de vurdu.
Steglitz, Wilmersdorf ve Schöneberg'deki 5 şubesi ve geniş hizmet ağı ile birlikte Almanların vazgeçilmezi haline gelen pastane zinciri artan maliyetler sonucu iflas etti.
Pastane yaz aylarında konkordato talebinde bulundu ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Şirket, çaresi kalmayınca kapanma kararı aldılar.
Steglitz'deki son şubenin kapısına bir not bırakan şirket yıllardır kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.