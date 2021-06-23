13.5 milyon emekli için flaş gelişme! Emekli maaşlarına temmuz ayında üçlü destek geliyor

Enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memurların maaşları belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek maaşlar, temmuz ayı içerisinde belirlenecek. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilerin maaşlarının yüzde 7 ve üzerinde olması bekleniyor.

Emeklilere temmuzda 3’lü müjde!

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yapılacak zam da direkt enflasyona göre belirlenecek. Ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 ayda ortaya çıkan enflasyon rakamına göre emekli ve memurlara zam yapılacak.

Toplu sözleşme Bağ-Kur ve SSK emeklisi için baz alınmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre; enflasyon ocak ayında yüzde 1.68, şubat ayında yüzde 0.91, mart ayında yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68 artan enflasyon mayıs ayında da 0.89 olarak paylaşıldı.

6 AYLIK RAKAMIN ARDINDAN BELLİ OLACAK Temmuzda emeklileri sevindirecek 3'lü gelişme, yüzleri güldürecek. Bunlardan birincisi maaş zammı. Milyonlarca emekli vatandaşın maaşına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere sene 2 defa zam yapılıyor.

Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 senede bir tespit ediliyor. Son 6 aylık enflasyonun belirlenen rakamları aşması durumunda, bu fark da maaşlara ekleniyor.