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13.5 milyon emekli için flaş gelişme! Emekli maaşlarına temmuz ayında üçlü destek geliyor

23.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Temmuz’da memurların ve emeklilerin maaş zammı belli olacak. 13,5 milyon emekli için temmuz ayı iple çekiliyor. Maaşlara yapılacak zammın yanında, ödemelerin de erkene alınması ihtimali konuşuluyor. Bunun dışında zamlı Kurban Bayramı ikramiyeleri de emeklilerin yüzünü güldürecek.

Enflasyon rakamları ile birlikte emekli ve memurların maaşları belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek maaşlar, temmuz ayı içerisinde belirlenecek. İlk 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emeklilerin maaşlarının yüzde 7 ve üzerinde olması bekleniyor.

Emeklilere temmuzda 3’lü müjde!

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yapılacak zam da direkt enflasyona göre belirlenecek. Ocak ve temmuz aylarında geriye dönük 6 ayda ortaya çıkan enflasyon rakamına göre emekli ve memurlara zam yapılacak.
Toplu sözleşme Bağ-Kur ve SSK emeklisi için baz alınmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre; enflasyon ocak ayında yüzde 1.68, şubat ayında yüzde 0.91, mart ayında yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68 artan enflasyon mayıs ayında da 0.89 olarak paylaşıldı.

6 AYLIK RAKAMIN ARDINDAN BELLİ OLACAK

6 AYLIK RAKAMIN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Temmuzda emeklileri sevindirecek 3'lü gelişme, yüzleri güldürecek. Bunlardan birincisi maaş zammı. Milyonlarca emekli vatandaşın maaşına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere sene 2 defa zam yapılıyor.
Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 senede bir tespit ediliyor. Son 6 aylık enflasyonun belirlenen rakamları aşması durumunda, bu fark da maaşlara ekleniyor.

YÜZDE 7 ÜZERİ İHTİMALİ YÜKSEK

YÜZDE 7 ÜZERİ İHTİMALİ YÜKSEK
İlk 5 ay içerisinde ortaya çıkan enflasyon rakamları, Bağ-Kur ve SSK emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu ortaya koydu. Bu rakam, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark yarattı.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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