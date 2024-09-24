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13 banka eylül ayında emekli promosyonlarını güncelledi... En yükseği 24 bin TL oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.09.2024 12:07
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2025 Ocak ayı emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte bankalarda daha fazla müşteri elde etmek için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Eylül ayının son günlerine doğru 13 banka promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emekliler 2025 yılının ocak ayını maaşlara gelecek zam için ip ile çekmeye devam ediyor. Bankalar ise daha fazla müşteri elde etmek için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ayrıntılar...

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EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ!

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL

10.000-15.000 TL arasındakilere 10.000 TL

15.000-20.000 TL arasındakilere 12.500 TL 

20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını buradan alanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor. SGK emeklilerine yönelik bu promosyon, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor.

HALKBANK

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Örneğin:

10.000-14.999,99 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000-19.999,99 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 

20.000 TL üzeri maaş alanlar 12.000 TL 

ING BANK

ING BANK

Maaşını buraya taşıyan emeklilere, 15.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı vererek toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı bulunuyor. 20.000 TL üzeri maaş alanlar 15.000 TL promosyon alabilir.

FİBABANKA

FİBABANKA

Emekli maaşını buradan almak isteyenlere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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