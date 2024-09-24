13 banka eylül ayında emekli promosyonlarını güncelledi... En yükseği 24 bin TL oldu!

Emekliler 2025 yılının ocak ayını maaşlara gelecek zam için ip ile çekmeye devam ediyor. Bankalar ise daha fazla müşteri elde etmek için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte ayrıntılar...