'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

"GÖRÜŞMEK İÇİN ARACI KOYACAK OLANLARI SİZLER DEĞİLSİNİZ"

Verilen tüm mücadelelerin sonunda, beş yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50’lik örgütlenme hedefini yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak, iki dönemin sonunda Bülent Ecevit’in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesi ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o gün de yanınızda olacağız.