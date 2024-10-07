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  4. '17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

'17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir' Özel asgari ücretin bugün olması gerektiği tutarı söyledi! Ocaktaki olası senaryolardan bile fazla

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.10.2024 07:13
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Asgari ücretin yavaş yavaş dillenmeye başladığı şu dönemde bir açıklama da muhalefetten geldi. Hatay'ı ziyaret eden Özgür Özel grev yapan işçilerle bir araya gelerek hem işçilerinin maaşlarının hem de asgari ücretlilerin maaşlarının düşük olduğunu belirtti. Özel ayrıca asgari ücretin bugün olması gerektiği noktayı da söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Hatay Dörtyol’da Yolbulan Metal Fabrikası’ndaki işçilerin grev çadırını ziyaret etti. Coşkulu bir şekilde karşılanan Özel, iktidar olmaları durumunda devletin işçinin yanında olacağını vurguladı. Maaş beklentileri karşılanmayan işçilere seslenen Özel, "Gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı, 25 bin lira olsaydı zaten hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız." ifadelerini kullandı.

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"İKİ İŞÇİDEN BİRİ SENDİKALI OLACAK"

Özel ayrıca yaptığı konuşmada örgütlenme hedeflerine değindi. Ecevit'in görevi bıraktığında yüzde 75 çalışanın örgütlü olduğunu hatırlatan Özel, "1970’lerde CHP iktidardayken işçilerin yüzde 75’i sendikalıyken, bugün bu noktaya gelinmesi siyasi sürecin sonucudur. Türkiye’de emeği ile geçinen herkese şu sözü veriyoruz.

Beş yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50’lik örgütlenme hedefini yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak, iki dönemin sonunda Ecevit’in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesi ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasının devamı ise şu şekilde;

"İKTİDARIMIZDA DEVLET İŞÇİNİN YANINDA DURACAK"

"İKTİDARIMIZDA DEVLET İŞÇİNİN YANINDA DURACAK"

“Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart’ta seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Şu anda Türkiye’nin birinci partisi. Buradan şahsınızda Türkiye işçi sınıfına ve Türkiye’de emeği ile geçinen herkese şu sözü veriyoruz. İktidarımızla birlikte ilk iş örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldıracak, eğer işçi ile işveren karşı karşıya geliyorsa, gelmesin isteriz, devlet olarak işçinin yanında duracak.

"GÖRÜŞMEK İÇİN ARACI KOYACAK OLANLARI SİZLER DEĞİLSİNİZ"

"GÖRÜŞMEK İÇİN ARACI KOYACAK OLANLARI SİZLER DEĞİLSİNİZ"

Verilen tüm mücadelelerin sonunda, beş yıllık iktidarımızın sonunda önce yüzde 50’lik örgütlenme hedefini yani her iki işçiden birinin sendikalı olmasını sağlayacak, iki dönemin sonunda Bülent Ecevit’in bıraktığı yere, yüzde 75 örgütlülük seviyesi ve üzerine işçi sınıfının erişmesini biz sağlayacağız. O süreçte bütün mücadelenizi sonuna kadar destekliyoruz. Gerek kanuni düzenlemeler, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iradesi, gerekse ülkeyi yöneten partinin iradesi olarak bugün olduğu gibi o gün de yanınızda olacağız.

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