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2 Ağustos 2021 Pazartesi gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

02.08.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ağustos 2021 Pazartesi altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram altın, son 3 haftadır daha düşük seviyede haftayı kapatıyor. Ons altın ise geçtiğimiz hafta 1.832 seviyesine kadar yükselmiş ancak haftayı 1.814'ten kapatmıştı. İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Pandeminin başından beri altın fiyatları, finansal açıdan en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Ons altın geçtiğimiz hafta 1.832 seviyesine kadar yükseldi ancak söz konusu seviyeden satıcı bularak haftayı, yaklaşık yüzde 1.12 değer kaybederek 1.814'ten kapattı. Gram altın ise geçtiğimiz hafta, piyasaların kapanacağı cuma gününde yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

2 Ağustos altın fiyatları

Geçtiğimiz haftayı 1.814 seviyesinden kapatan ons altının güncel alış fiyatı 1.811,88 TL, satış fiyatı ise 1.812,12 TL.

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
1 Haziran'da 540 TL fiyatıyla zirveyi 2. kez test eden gram altın, Ağustos'un ilk haftasına 492 TL'den başladı.

SPOT ALTIN

SPOT ALTIN
Spot altının alış fiyatı 493,02 TL, satış fiyatı ise 493,08 TL.

ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI

ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI
Çeyrek altın 788,02 TL'den alınıp 805,72 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 1.571,11 TL, satış fiyatı ise 1.611,44 TL. Cumhuriyet altının alış fiyatı 3.265,00 TL, satış fiyatı ise 3.315,00 TL.

GREMSE, ATA, BEŞLİ ALTIN

GREMSE, ATA, BEŞLİ ALTIN
Gremse altının alışı 7.880,16, satışı 8.057,21 TL. Ata altın 3.250,57 TL'den alınıyor, 3.331,30 TL'den satılıyor. Beşli altın ise 15.957,32 TL'den alınıp 16.262,27 TL'den satılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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