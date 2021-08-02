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2 Ağustos 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

02.08.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım yapacaklar, düğünü olanlar veye altın bileziği takı olarak kullanacaklar tarafından ağustos ayının ilk haftasında 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Altın fiyatları son birkaç haftadır yatay seyrediyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Ons altın haftalardır 1812 ve 1792 bandında seyrediyor. Dolarda görülen düşüş ile gram altın haftayı 500 TL'nin altında kapattı ve 500'ün altında seviyelerde işlem görüyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

2 Ağustos 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar bilezik 280,73 TL'den alınıyor, 280,89 TL'den satılıyor.

18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
18 ayar bileziğin gram alış ve satış fiyatı anlık: 359,53-359,74

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
22 ayar bilezik gram alışı 449,17 TL, satışı ise 449,43 TL.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Geçtiğimiz haftayı 491 TL'den kapatan gram altın anlık 492 TL'den işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,27 değer kaybeden dolar, 8,46 seviyesinden işlem görüyor.
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