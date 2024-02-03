20 liraya paspas, 50 liraya tencere! Saatlerce bekleyip izdihamın ortasında kaldılar

Başka bir vatandaş ise “Saat 10.00’dan beri buradayım. Dışarıda ve içeride biraz izdiham oldu. Bu fiyatlara bu ürünleri bulunca normal karşılıyoruz. Yarın İzmir’e gideceğim, gitmeden gelip alışveriş yaptım” diye konuştu.