2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman? İBB bursu ne kadar ve başvuru şartları neler?

İBB bursunun ne zaman verileceğini öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine burs desteği veriyor. Bursun verilme tarihi ve miktarı ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Peki 2021-2022 İBB burs başvurusu ne zaman?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021-2022 Eğitim yılının başlamasına az bir süre kalmışken üniversite öğrencileri İBB burs başvuruları ile ilgili detayları merak ediyor. Burs olanaklarından faydalanmak isteyen öğrenciler İBB bursu hakkında bilgi almak için arayışa başladı.

2021-2022 eğitim yılı için İBB burs başvuruları henüz başlamış değil. Ancak konuyla ilgili tarih yayınlandığında sayfamızda yer vereceğiz.

İlgiyle takip edilen İBB bursunun miktarı da merak konusu. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenmiş olan burs geçen sene 3’e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilmişti.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI... T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi Önlisans ya da Lisans öğrencisi olmak Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak