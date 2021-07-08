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2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti ve başvuru yöntemi...

08.07.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askere gitmek ve bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan bedeli askerlik ücreti Temmuz 2021 itibariyle tekrardan hesaplanarak belli oldu. Memur maaşları üzerinden hesaplanan ücretin hesaplamasında memur maaş katsayısı da dikkate alınıyor. Peki 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti ve bedellik askerlik başvuru yöntemi...

Bedeli askerlik ücreti Temmuz 2021 itibariyle tekrardan hesaplandı. Memur maaşları üzerinden hesaplaması yapılan ücretin belirlenmesinde memur maaş katsayısı da dikkate alınmakta. Vatandaşlar ücretlerin nereye yatırılacağını da merak ediyor. Peki 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, nasıl hesaplandı ve ödemeler hangi bankalara yapılacak?

2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

2021 Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamının belirlenmesiyle beraber memur ve memur emeklilerin alacağı zam oranları da belli olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 senesi Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge dün yayımladı.
Genelge sonrası bu yılın sonuna dek uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Askere gidecek olan ve bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar yeni bedelli askerlik ücretlerini merak ediyor.

Güncellenen bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Güncellenen bedelli askerlik ücreti ne kadar?
2021 senesinin ilk altı ayında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 TL'ydi. Yeni karara göre sene sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 TL ödeme yapılacak.

Ücret nasıl hesaplanıyor?

Ücret nasıl hesaplanıyor?
Bedelli askerlikle ilgili yasa 2019 senesinde çıkarılıp kabul edilmişti. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılmış olan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı.
Yani bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıp belirlenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik askerlik Asker
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