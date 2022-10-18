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2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: Ocak zammı ile çifte artış!

18.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Ocak memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumunda çalışan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Zam oranı, 6 aylık enflasyon oranı ile netlik kazanacak. Ocak 2023 zammı memurlar tarafından merak konusu oldu. Zam oranını belirlemede baz alınan üç aylık fark geride kaldı. Peki, 2023'te en az ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak memur zammı ile ilgili son gelişmeler...

Yeni memur zammı ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Eylül ayı TÜİK verileri ile TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahminleri sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce milyonlarca memuru ilgilendiren bir açıklamada bulunmuştu. Peki, 2023 Ocak memur zammı ne kadar olacak? 2023 memur zammı ile ilgili son gelişmeler ve detaylar haberimizde...

2023 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zammı Ocak 2023 konusunda hesaplar yapılmaya başlandı. Enflasyon oranları baz alınarak ortaya çıkacak memur ve emekli zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklamada bulunulmuştu. Bahsi geçen, çalışma sonucunda vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi amaçlanıyor.
Bilindiği üzere, Temmuz'da emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlendi. En az SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 liradan 3.500 liraya çıktı. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 liraya çıkmış oldu.
Memur ve emekli memurları, bu senenin ocak ayındaki toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylelikle kamu kurumlarında memur olarak çalışan kişilerin kümülatif Ocak zammı yüzde 30,95 olarak gerçekleşti. Ayrıca Temmuz zammı ile birlikte memur maaşları yüzde 41,69 oranında tekrar yükseldi. Memurlar, bu sene yıllık enflasyon rakamlarının daha üzerinde kümülatif olarak yüzde 85'i geçen zam aldı. Tüm bunların dışında Temmuz 2022'de eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35, Emekli Sandığı'ndakiler ise yüzde 41,69 zam aldı. Öte yandan ölen sigortalıdan dolayı dul ya da yetim aylığı alan vatandaşlar da bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanabildi. Alt sınır aylık hesaplaması sebebiyle hayatını kaybeden sigortalının hesaplanan aylığı en düşük 3 bin 500 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OCAK 2023'DE KAÇ TL OLACAK?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI OCAK 2023'DE KAÇ TL OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan yüzde 41,69'luk zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46 olarak duyurulurken, geçtiğimiz ay enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.
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