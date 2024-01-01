2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI | Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için telefondan sorgulama: MPİ sonuçları sıralı ve tam liste, büyük ikramiye... İşte amorti ve teselli ikramiyesi!

Milli Piyango 2024 Yılbaşı Sonuçları Sorgulama Ekranı dün akşamdan beri takip ediliyor. Milyoner olma hayaliyle 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi hedefleyen milyonlarca kişi Milli Piyango 2024 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçlarını anbean takip etti. Amorti ve teselli ikramiyesi kazanıp kazanmadığı öğrenmek isteyenler Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet numaralarıyla birlikte Yılbaşı Çekilişi Sorgulama Ekranı karşısına geçti. MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları sıralı tam liste belli oldu.
Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip eden vatandaşlar için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı Mynet'te anbean da yer alıyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.
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400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin bir tam bilete isabet ettiği ve şanslı biletin online olarak alındığı açıklandı.
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