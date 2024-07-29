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  4. 2024 MTV 2. taksit ödemesinde son 2 gün! Kaç para MTV öderim? Tarihi kaçırana her ay yüzde 4,5 gecikme faizi var

2024 MTV 2. taksit ödemesinde son 2 gün! Kaç para MTV öderim? Tarihi kaçırana her ay yüzde 4,5 gecikme faizi var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.07.2024 15:35
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MTV 2024 2. Taksit ödeme dönemi 31 Temmuz’da son bulacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber sonrası, ‘kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? MTV nereye ödenir? Kredi kartı ile MTV ödenir mi?’ soruları merak ediliyordu. Tüm hepsi yanıt buldu. İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Ödemeler 31 Temmuz’da sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet’e girerek ödeme yapabilirler. Sisteme giriş yapmanızın ardından “motorlu taşıtlar vergisi sorgulama” hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında MTV ikinci taksit ödemeleri dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

HER AY İÇİN YÜZDE 4,5 GECİKME FAİZİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

MTV’DEN MUAF TUTULACAK KİŞİLER BELLİ OLDU

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.

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İŞTE 2024 MTV ÜCRETLERİ

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 3359 TL
  • 4-6 yaş - 2343 TL
  • 7-11 yaş - 1308 TL
  • 12-15 yaş - 987 TL
  • 16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 3692 TL
  • 4-6 yaş - 2576 TL
  • 7-11 yaş - 1437 TL
  • 12-15 yaş - 1088 TL
  • 16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

0-1300 motor
  • Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
  • 1-3 yaş - 4032 TL
  • 4-6 yaş - 2809 TL
  • 7-11 yaş - 1573 TL
  • 12-15 yaş - 1188 TL
  • 16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
  • 1-3 yaş - 5851 TL
  • 4-6 yaş - 4387 TL
  • 7-11 yaş - 2544 TL
  • 12-15 yaş - 1798 TL
  • 16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

1301-1600 motor
  • Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
  • 1-3 yaş - 6439 TL
  • 4-6 yaş - 4828 TL
  • 7-11 yaş - 2801 TL
  • 12-15 yaş - 1972 TL
  • 16 yaş ve üstü - 754 TL
Anahtar Kelimeler:
MTV
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