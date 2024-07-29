2024 MTV 2. taksit ödemesinde son 2 gün! Kaç para MTV öderim? Tarihi kaçırana her ay yüzde 4,5 gecikme faizi var

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Ödemeler 31 Temmuz’da sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

MTV ödemeleri farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Araç sahipleri e-Devlet’e girerek ödeme yapabilirler. Sisteme giriş yapmanızın ardından “motorlu taşıtlar vergisi sorgulama” hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında MTV ikinci taksit ödemeleri dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?

Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.

HER AY İÇİN YÜZDE 4,5 GECİKME FAİZİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere her ay için yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

MTV’DEN MUAF TUTULACAK KİŞİLER BELLİ OLDU

Ayrıca SGK, il özel idareleri, belediyeler, Kızılay adına tescilli araçlar, elçilik, konsolosluk taşıtları, sakatlık derecesi yüzde 90 ve daha fazla olan malul, engellilere özel taşıtlar MTV'den muaf tutuluyor.