2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu! Tüm ülkeyi sırtında o il taşıyor

2024 yılının bitmesi ile ne kadar vergi ödendiği merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla gö­re yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüz­de 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.