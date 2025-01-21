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2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu! Tüm ülkeyi sırtında o il taşıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 11:35
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, vergi tahsilatı yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu. Şehir olarak incelendiğinde ise İstanbul'un vergi pastasındaki dilimi büyüdü. Geriye kalan 80 ilin vergi havuzuna olan katkısı incelendiğinde ise İstanbul'un tek başına verdiği katkı kadar olduğu tespit edildi. İşte detaylar...

2024 yılının bitmesi ile ne kadar vergi ödendiği merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla gö­re yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüz­de 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.

Hissenet

80 il ile kıyaslandığında İstanbullu'nun ödediği vergi miktarının en yüksek seviyede olduğu görüldü. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusu­nun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yakla­şık yarısını oluşturdu.

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 10 ŞEHİR

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 10 ŞEHİR

Dünya'dan Naki Bakır'ın haberine göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 pay­la üçüncü sırada yer edindi.

İşte en çok vergi ödeyen şehirler:

İşte en çok vergi ödeyen şehirler:

1) İstanbul

2) Ankara

3)Kocaeli

4) İzmir

5) Bursa

6) Mersin

7) Antalya

8) Adana

9) Tekirdağ

10) Hatay

Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde:

1) Bayburt

2) Tunceli

3) Ardahan

4) Gümüşhane

5) Kilis

Anahtar Kelimeler:
İstanbul vergi
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