2024'ün en çok vergi ödeyen şehirleri belli oldu! Tüm ülkeyi sırtında o il taşıyor

2024 yılının bitmesi ile ne kadar vergi ödendiği merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla göre yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.
80 il ile kıyaslandığında İstanbullu'nun ödediği vergi miktarının en yüksek seviyede olduğu görüldü. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusunun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yaklaşık yarısını oluşturdu.
Dünya'dan Naki Bakır'ın haberine göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 payla üçüncü sırada yer edindi.
1) İstanbul
2) Ankara
3)Kocaeli
4) İzmir
5) Bursa
6) Mersin
7) Antalya
8) Adana
9) Tekirdağ
10) Hatay
Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde:
1) Bayburt
2) Tunceli
3) Ardahan
4) Gümüşhane
5) Kilis
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