2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Fatih Portakal 'sordum' diyerek rakam verdi... En son Trump ve derbi sonucunu bilmişti

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Tüm Türkiye nefesini tuttu ve bu soruya yanıt aramaya başladı. Milyonlarca çalışan ve çalışan yakını yeni yılda ceplerine girecek maaşı merak ederken; son dakika asgari ücret açıklamaları da yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Fatih Portakal da yayına girmeden önce yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularını yönelttiğini açıkladı. Aldığı yanıtı da açıklayan Portakal 2025 asgari ücret zammı için hem tarih hem oran verdi. İşte 2025 asgari ücret zammı tahmini ve konu hakkında detaylı bilgiler...