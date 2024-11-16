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  4. 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Fatih Portakal 'sordum' diyerek rakam verdi... En son Trump ve derbi sonucunu bilmişti

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Fatih Portakal 'sordum' diyerek rakam verdi... En son Trump ve derbi sonucunu bilmişti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.11.2024 10:30
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2025 asgari ücret zammı için gazeteci Fatih Portakal canlı yayında rakam verdi. Yayına girmeden öne yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularını yönelten Portakal, aldığı cevabı canlı yayında yayında açıkladı. Fatih Portakal, 2025 asgari ücret zammı için hem rakam hem oran verdi. Yapay zekanın Trump'ın seçimi kazanacağını ve derbi sonucunu bildiğini de hatırlatan Portakal, masadaki zam senaryosunu tablo üzerinde tek tek anlattı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? Tüm Türkiye nefesini tuttu ve bu soruya yanıt aramaya başladı. Milyonlarca çalışan ve çalışan yakını yeni yılda ceplerine girecek maaşı merak ederken; son dakika asgari ücret açıklamaları da yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Fatih Portakal da yayına girmeden önce yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorularını yönelttiğini açıkladı. Aldığı yanıtı da açıklayan Portakal 2025 asgari ücret zammı için hem tarih hem oran verdi. İşte 2025 asgari ücret zammı tahmini ve konu hakkında detaylı bilgiler...

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Asgari ücret zammında son dakika haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 10 milyon kişi 2025 zammını merak ederken, asgari ücrete yapılacak zam oranına göre alacağı zam belli olacak olan diğer özel setkör çalışanları da gözünü kulağını açıklanacak rakamlara çevirmiş durumda.

1 Ocak'a kadar belli olacak olan 2025 asgari ücret zamı 1 Şubat itibariyle milyonlarca kişinin hesabına yatmış olacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı başında bir araya gelmesi beklenirken; gözler masadaki zam oranlarına çevrilmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret zam tahminiyle ilgili bir açıklama da gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Portakal; Sözcü TV'deki canlı yayına çıkmadan önce yapay zekaya 'Asgari ücret kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacacak?' sorularını yönelttiğini duyurdu.

YAPAY ZEKA: YÜZDE 35-45 ARASINDA ZAM OLACAK!

YAPAY ZEKA: YÜZDE 35-45 ARASINDA ZAM OLACAK!

Yapay zekanın 2025 asgari ücret zammı için yüzde 35-45 aralığını işaret ettiğini söyleyen Portakal, rakam da verdi.

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